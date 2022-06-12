Bergama’da salgının izleri siliniyor! Ziyaretçi sayısı 100 bine yaklaştı

İhtişamlı Akropol, sağlık merkezi Asklepion ve dönemin en önemli tapınaklarından Kızıl Avlu ile salgın dönemine kadar her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti çeken antik dünyanın en önemli metropollerinden Bergama'da yine yoğunluk gözleniyor. İzmir ve çevresindeki limanlara yanaşan kruvaziyerler, kültür turlarına artan ilgi, yurt dışındaki üniversitelerin bölgeye başlattığı eğitim seferleri ve koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla 1 Ocak-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bergama'daki ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısı 90 bini aştı.