Bergama’da salgının izleri siliniyor! Ziyaretçi sayısı 100 bine yaklaştı

Bergama'nın genel ziyaretçi profilini Avrupa ve Uzak Doğuluların oluşturduğuna dikkati çeken Ustura, şöyle devam etti:

"Genel ziyaretçi profilimiz o bağlılığını devam ettiriyor. Bergama'nın o ziyaretçisinin yanında yeni ziyaretçi potansiyeli de oluşturuyoruz. Aslında yaptığımız çalışmalar, çalışmaların duyurulması ve birçok insana ulaşması Bergama Antik Kenti'ne ziyaretin ana unsurlarını oluşturmaya başladı diyebiliriz. Orta Avrupa, Yunanistan, Uzak Doğu'dan gelenler genel ziyaretçi kimliğimizi oluşturuyor. Kendi vatandaşlarımız da Bergama'yı daha fazla keşfetmeye başladı. Ciddi bir artış var."