ABD’li Holly, Taşçı ailesine umut oldu

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 'Bebek Holly' olarak kaybolan Holly Marie Clouse'un 41 yıl sonra bulunması İzmir'de 16 yıl önce kaybolan İlayda'nın ailesini umutlandırdı. İzmir Buca'da gittikleri piknik alanında 5 yaşındaki kızları İlayda Taşcı'yı kaybeden Taşcı ailesi, 16 yıldır jandarma ve polisten gelecek müjdeli haberi bekliyor.



Holly Marie Clouse'un 41 yıl sonra bulunması İzmir'de 16 yıl önce kaybolan İlayda'nın ailesini umutlandırdı.



12 BİN 200 KİŞİ ARAŞTIRILDI

Bedriye Taşcı, akrabaları ile birlikte 9 Nisan 2006'da, piknik sonrası evlerine dönmek için hazırlık yaparken o zaman 5 yaşında olan kızı İlayda'nın kaybolduğunu söyledi. Yüzlerce güvenlik görevlisi ve arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla yapılan aramada en ufak ipucu bile bulunamadı. İlayda'nın top oynadığı kuzeni, bir kişinin, küçük kızı otomobile zorla bindirdiğini iddia etmişti. Yol üzerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarında, böyle bir görüntüye rastlanmadı. Soruşturmada, bölgede bulunan 12 bin 120 kişinin cep telefonlarının kayıtların incelenirken, 214 kişi üzerinde yoğunlaşıldı. Tespit edilen şüphelilerin evleri ve işyerleri arandı. Jandarma, yüzlerce ihbarı değerlendirdi, binlerce kişiyi sorguladı, ancak yıllarca süren araştırmalardan sonuç alınamadı. Uzmanlar, kaybolan İlayda Taşcı'nın büyümüş halinin kilolu ve zayıf temsili iki fotoğrafını yaptı. Kayıp ve kimliksiz kadınlarla DNA örnekleri eşleştirildi. Aile kendisine gelen yüzlerce ihbara gitti. Ancak hepsinde aile büyük hüsran yaşadı. Baba Saim Taşcı, "16 yıldır tek bir ipucuna ulaşılamadı. Herkes söz verdi ama kimse bu davayı sahiplenmedi. Bizim bu acımızı dindirsinler. Kızımızı ölü veya diri bulsunlar. Şimdi 21 yaşında olacaktı. İlayda kaybolduktan sonra doğan kardeşleri 13-14 yaşlarına geldi" dedi.



İlayda Taşçı 16 yıldır kayıp



■ FATİH ŞENDİL