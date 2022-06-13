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Haberler İzmir İzmir İZSU su kesintisi 13 Haziran Pazartesi

İzmir İZSU su kesintisi 13 Haziran Pazartesi

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve kesintilerin hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

13.06.2022, 10:50

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait kesinti detaylarını paylaştı. İşte 13 Haziran Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir İZSU su kesintisi 13 Haziran Pazartesi

BAYINDIR ÇIRPI
13.06.2022 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI KÖRFEZ, ONUR
13.06.2022 saat 09:30 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 13 Haziran Pazartesi

BORNOVA MERKEZ
13.06.2022 saat 08:15 ile 11:45 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME CELAL BAYAR
13.06.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 13 Haziran Pazartesi

ÇİĞLİ UĞUR MUMCU, AHMET EFENDİ
13.06.2022 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE MUSTAFA KEMAL PAŞA
13.06.2022 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 13 Haziran Pazartesi

KARABAĞLAR ÜÇKUYULAR, MUAMMER AKAR, POLİGON, ESENTEPE, MALİYECİLER
13.06.2022 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ TEKKE, OVACIK
13.06.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 13 Haziran Pazartesi

ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL
13.06.2022 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ATATÜRK, ZAFER, ANAFARTALAR
13.06.2022 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 13 Haziran Pazartesi

TİRE FATİH
13.06.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA ÖZBEK
13.06.2022 saat 08:35 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

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