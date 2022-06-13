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İzmir İZSU su kesintisi 13 Haziran Pazartesi

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve kesintilerin hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...