İzmir’in minik dâhisi

İzmirli 3. sınıf öğrencisi Kerem Tan, önemli bir başarıya imza attı. Tan, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nın Türkiye ve dünya birincisi oldu. 8 bin 542 yarışmacı arasından elde ettiği dünya birinciliği ile Türkiye'nin gurur kaynağı olan Kerem, 50 dakika süre konulan yarışmada soruları 13 dakika 56 saniyede cevaplayıp bitirdi. Caribou Matematik Dünya Şampiyonluğu'nun yanı sıra pek çok ulusal ve uluslararası yarışmada birincilik elde eden 9 yaşındaki Kerem Tan, ileride bilim adamı olmayı hedefliyor.



"KODLAMA HOŞUMA GİDİYOR"

Kerem Tan, "Başarımı, beni doğru yönlendirdikleri için, ailem ve öğretmenlerime borçluyum. Çok şey öğrenmek istiyorum. Merak ettiğim konuları araştırırım. Kodlamada projeler yapmak ve İngilizce videolar izlemek hoşuma gidiyor. Hayvanları çok seviyorum. Jimmy adında kuşum var. Ailem ve arkadaşlarımla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Yarışmaları seviyorum. İngilizce dışında Almanca'yı da ilerletmek istiyorum" diye konuştu.



DENGELİ BİR YAŞAMI

Kerem Tan'ın öğretmen babası Alpay Tan, "Sorumluluk bilinci yüksek, sevgi dolu, sosyal bir çocukluk geçiriyor. Tek ısrarı ise daha fazla yarışmaya başvurmak konusunda. Eğitim yaşamının dışında onun sorumlu, paylaşımcı ve duyarlı bir birey olarak yetişmesi için biz de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kerem ve ablası ders ve sosyal yaşam yönünden dengeli bir hayat sürüyorlar" dedi.

OKUMAYI 4 YAŞINDA ÖĞRENDİ

İzmir Sınav Kolejleri 3. sınıf öğrencisi Kerem Tan, eğitimci bir ailenin oğlu. Annesi Psikolojik Danışman (PDR), babası ise Görsel Sanatlar Öğretmeni. Ablası da 8. sınıf öğrencisi. Ailesinin verdiği bilgilere göre Kerem, kendi çabasıyla okumayı 4 yaşında, matematiğin dört işlemini de 5 yaşında öğrendi. Henüz o yaşta oyuncak yerine ilk isteği hesap makinası oldu. Oldukça meraklı bir kişiliğe sahip olan Kerem, matematik tutkusu dışında, evren, dünya coğrafyası, kodlama, zekâ oyunlarına ilgi duyuyor. Kerem'in hobileri arasında rubik küp çözmek ve satranç oynamak başı çekiyor. Üç boyutlu, fonksiyonel çalışmalar yapmayı seviyor. Kerem, meraklı olduğu konularda ailesinden ve öğretmenlerinden tam destek görüyor. Kerem büyüdüğünde bilim insanı olmayı hayal ediyor. Kerem okulunda piyano eğitimi de alıyor.



PEK ÇOK BİRİNCİLİĞİ VAR

- Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nın 6 Nisan 2022 tarihli oturumunda 8 bin 542 yarışmacı arasından Dünya Birincisi, bin 799 yarışmacı arasından Türkiye Birincisi oldu.

- 7. Ulusal Tales Matematik Yarışması'nda Tales Matematik Müzesi tarafından düzenlenen yüz yüze sınavda 3. sınıf düzeyinde ilk aşamada 4 bin 440 kişiden 30. olarak Aydın Matematik Müzesi'ndeki finale katıldı. Burada 82 finalist arasından Türkiye Birinciliği unvanını elde etti.

- Kanguru Matematik desteğiyle Yeni Nesil Dergi ekibi tarafından düzenlenen; matematik, fen bilimleri ve kodlama sorularından oluşan çevrimiçi (online) sınav Yeni Nesil İcat Çıkaran Yarışma'da tam puan alarak Türkiye Birinciliği'ni başka bir adayla paylaştı.

- Kanguru Matematik sınavının ilk aşamasında 13 bin 733 aday arasından 85. olup yüzde 0,62'lik dilimde finale katıldı. Final sonucu beklenmekte.

- Matematik becerilerini ölçen Thinkermath isimli açık uçlu soruların da yer aldığı yarışmaya katıldı, sonucu bekleniyor.

- Kerem Tan şu an, 11 Haziran'da gireceği İzmir Olimpiyat (İZBO) Sınavı'na hazırlanıyor.

ERHAN GÜLENÇ