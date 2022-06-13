Yunanlıların geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 05.40 sıralarında Çeşme Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen iki lastik bottaki 76 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı düzensiz göçmenler Çeşme Limanı'na getirildi. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.
YUNANİSTAN TARAFINDAN AÇILAN ATEŞ SONUCU BİR GÖÇMEN ÖLDÜ
İddiaya göre, 8 kişilik düzensiz göçmen grubu Edirne Alibey köyü yakınlarında Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmek istedi.
Bu sırada Yunanistan tarafından ateş açıldı. Gruptaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralı düzensiz göçmen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karnından 3 kurşunla yaralandığı öğrenilen düzensiz göçmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer düzensiz göçmenler ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.