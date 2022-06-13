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Yunanlıların geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yunan unsurlarının Çeşme açıklarında geri ittiği iki lastik bottaki 76 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Öteyandan Edirne'de Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği ve yaralı göçmenler olduğu öğrenildi.