  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Yunanlıların geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yunanlıların geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yunan unsurlarının Çeşme açıklarında geri ittiği iki lastik bottaki 76 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Öteyandan Edirne'de Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği ve yaralı göçmenler olduğu öğrenildi.

İHA

13.06.2022, 17:55

Yunanlıların geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 05.40 sıralarında Çeşme Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen iki lastik bottaki 76 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı düzensiz göçmenler Çeşme Limanı'na getirildi. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

YUNANİSTAN TARAFINDAN AÇILAN ATEŞ SONUCU BİR GÖÇMEN ÖLDÜ

İddiaya göre, 8 kişilik düzensiz göçmen grubu Edirne Alibey köyü yakınlarında Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmek istedi.

Bu sırada Yunanistan tarafından ateş açıldı. Gruptaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralı düzensiz göçmen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karnından 3 kurşunla yaralandığı öğrenilen düzensiz göçmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer düzensiz göçmenler ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA