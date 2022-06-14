Çevre Mühendisleri’nden şok koku raporu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor" diyerek kentte bu yaz daha da katlanan kötü koku problemine dikkat çekerken Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden koku için şok bir rapor geldi.

'ARTARAK DEVAM EDİYOR'

Kentteki çevre sorunlarının ele alındığı "İzmir Çevre Durumu" isimli raporda koku sorunu ile ilgili de çarpıcı ifadeler yer alırken, "Kentin farklı bölgelerinde özellikle yaz dönemlerinde hissedilen ve vatandaşlarımız tarafından da şikayetlerle dile getirilen koku problemi şubemiz tarafından da ciddiyetle takip etmektedir. Bir değerlendirme raporu hazırlanmış ve İZSU Genel Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Ancak koku sorununun giderilmesine yönelik yapılan çalışmaların yeterli olmadığı açıkça görülmekte, kentimizdeki koku sorunu her yıl artarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Raporda, "İmar planı değişiklikleri ile dikey yapılaşma ve nüfus yoğunluğu artışının kentin altyapısına olan etkisinin öngörülemediği ve mevcut sistemin yükü kaldırmakta yetersiz kaldığı açıktır" ifadesine yer verildi.

FATURA MÜDÜRE KESİLMİŞTİ

KENTTEKİ kötü koku zirve yaparken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bunun faturasını İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'a kesmişti. Soyer'in uyardığı ve görevden almaya hazırlandığı Özkan, istifa etmişti. Özkan'ın yerine yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu getirilmişti. Soyer, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'ın istifasıyla ilgili soruya "Koku meselesi tuz biber ekti... Koku meselesinin çözümünü üretmekle sorumlu olan arkadaşların benden daha büyük bir gayretle, telaşla bakıyor olması lazımdı" diye konuşmuştu.

İŞTE O RAPORDAKİ ŞOK TESPİTLERDEN BAZILARI

■ İzmir kanalizasyonu geçen zaman içerisinde artan derecelerde koku çıkarmaya başlamış ve muhtemelen korozyona açık bir şebeke haline gelmiştir. Bunda şebeke hızları, atık su miktarının artışı, kentsel yaşam koşulları ve iklim değişimi rol oynamıştır. ■ Şebeke kaynaklı koku problemi ile karşılaşmamak için bir koku kontrol stratejisi geliştirilmelidir. Sürekli izlemeye ve teknolojik gelişmelere uygun bir 'stratejik plan' sayesinde, zamanında büyük meblağlar harcanarak kurulmuş olan, ancak halen oldukça eskimiş ve artan nüfusa nasıl yanıt verdiği de incelenmesi gerekli olan İzmir atık su toplama sistemi, günümüzde ve yakın gelecekte kent sağlığını garantileyecek şekilde faaliyet gösterebilir. Bu hedefte koku ve korozyon yönetimi en önemli parametredir. ■ Hazırlanacak plan, yerel sorunları izlemenin yanı sıra, kanalizasyon sisteminin etkin bir işletimi ve özenli bir bakım programını içermelidir. Acil durumlar için ilave koku kontrol önlemleri planlanmalıdır. ■ Kokunun izlenip kaynağının ortadan kaldırılması en mantıklı yoldur. Bu amaçla hızların ve basınçların periyodik olarak denetlenmesi, bulunan değerlerin koku oluşumu yönünden değerlendirilmesi, yerel şikayetler de dikkate alınarak kentsel koku haritasının çıkarılmalıdır. ■ Bulunacak sonuçlara bakarak kanalda tadilat, temizlik yapılmalı ve oksijen varlığı dikkatle izlenmelidir. Bu bağlamda çağdaş koku giderim teknolojilerinin gelişimi izlenerek uygun olanlar kullanmalıdır.

ERHAN GÜLENÇ