İzmir’de heyecanlandıran keşif! Tam 8 bin 200 yıllık

İzmir'in Bornova ilçesindeki kentin ilk yerleşimcilerinin yaşadığı Yeşilova Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, 8 bin 200 yıl öncesine ait taştan yapılmış et kesme, ağaç yontma veya mobilya işlemede kullanılan kesici aletler bulundu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Buranın üretim yeri olduğunu saptamıştık. Sert taşlardan birçok alet yapıyorlar. Nefrit gibi taşları kullanıyorlar. Çok uzaklardan getiriyorlar bu malzemeleri" dedi.