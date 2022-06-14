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Haberler İzmir İzmir'de heyecanlandıran keşif! Tam 8 bin 200 yıllık

İzmir'de heyecanlandıran keşif! Tam 8 bin 200 yıllık

İzmir Bornova'da bulunan Yeşilova Höyüğü'nde yapılan çalışmalar sonucu 8 bin 200 yıl öncesinden kalma et kesme, ağaç yontma veya mobilya işleme amaçlı kullanılan kesici aletler ortaya çıkarıldı.

DHA

14.06.2022, 15:16

İzmir'in Bornova ilçesindeki kentin ilk yerleşimcilerinin yaşadığı Yeşilova Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, 8 bin 200 yıl öncesine ait taştan yapılmış et kesme, ağaç yontma veya mobilya işlemede kullanılan kesici aletler bulundu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Buranın üretim yeri olduğunu saptamıştık. Sert taşlardan birçok alet yapıyorlar. Nefrit gibi taşları kullanıyorlar. Çok uzaklardan getiriyorlar bu malzemeleri" dedi.

İzmir’de heyecanlandıran keşif! Tam 8 bin 200 yıllık

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalarda üst üste 9 köy gün yüzüne çıkarıldığı ve tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği belirlenmişti.

İzmir’de heyecanlandıran keşif! Tam 8 bin 200 yıllık

Tarihe ışık tutan İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde 2022 yılı kazı sezonu da başladı. Bu yılki kazıların ilk buluntusu ise 8 bin 200 yıl öncesine ait taştan yapılmış et kesme, ağaç yontma ve mobilya işlemede kullanılan kesici aletler oldu.

İzmir’de heyecanlandıran keşif! Tam 8 bin 200 yıllık

Amaçlarının İzmir'in 2,5 ve 8 bin yıl önceki toplumunu anlamak ve yaşam tarzlarıyla diğer toplumlarla ilişkisini ortaya koymak olduğuna dikkat çeken Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu kazılar önemli. İzmir kültürel açıdan derinliği olan bir il. Bu derinlik içinde birçok farklı kültür gelmesine karşın bunların İzmirlileşmiş olduklarını görüyoruz. İlk İzmirli, İlk Egeli toplumun birçok bilinmeyenini, bu kazılarda ortaya çıkarıyoruz" dedi.

İzmir’de heyecanlandıran keşif! Tam 8 bin 200 yıllık

Bu yılki ilk buluntularla ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Derin, "Burasının üretim yeri olduğunu saptamıştık. Sert taşlardan birçok alet yapıyorlar. Nefrit gibi taşları kullanıyorlar. Çok uzaklardan getiriyorlar bu malzemeleri.

İzmir’de heyecanlandıran keşif! Tam 8 bin 200 yıllık

Örneğin Siros Adası'ndan getiriyorlar. Bunların kullanıldığını da saptadık. Bunlar küçük bir balta ya da kesici aletler. Boyutları 2-3 santimetreden başlayıp 20 santimetreye kadar çıkıyor.

İzmir’de heyecanlandıran keşif! Tam 8 bin 200 yıllık

Kemik sapları bu kesicilere geçirerek bazı durumlarda bıçak gibi bazı durumlarda keser gibi günlük eşyaları yapmakta ya da işlerde kullanıyorlar. Bulduklarımız, günümüzden 8 bin 200 yıl öncesine aletlerden birkaçı" diye konuştu.

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