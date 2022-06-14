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Haberler İzmir Kınık’ta ‘zirai drone’ ile sivrisinek mücadelesi

Kınık’ta ‘zirai drone’ ile sivrisinek mücadelesi

14.6.2022

Kınık’ta ‘zirai drone’ ile sivrisinek mücadelesi

İZMİR'İN Kınık Belediyesi, zirai drone ile ilaçlama yaparak bölgede bir ilke imza attı. Belediye ekipleri, vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için bölgede bir larva haritası çıkardı. Larvaların fazla olduğu alanlar tespit edilip lidar teknolojili drone ile nokta atışı yapılarak bölgede sıkıntılı alanlarda larva ilaçlaması başlatıldı.

KINIK Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, risk taşıyan bölgelere aşama aşama uygulanacak larva ve uçkun mücadelesi ile sivrisineğin üremesinin durdurulmasının ve halk sağlığı açısından oluşabilecek her türlü rahatsızlığın önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

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