Menemen’de rahvan at yarışları coşkusu

MENEMEN Belediyesi tarafından 8'inci kez düzenlenen Rahvan At Yarışları, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından jokeylerin katıldığı yarışmanın yapılacağı Seyrek Arena'ya Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da yardımcıları ile birlikte at üzerinde geldi. Kıran kırana mücadele öncesi Aydın Pehlivan, "Ata sporumuzu Menemenimizde yaşatmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

İKİ MÜJDE BİRDEN

Konuşmasında Seyreklilere bir de müjde veren Pehlivan, "Güzel bir pazaryeri inşa ediyoruz. İhalemizi gerçekleştirdiğimiz pazaryerimizi 3 ay sonra hizmetinize açmış olacağız" dedi. Hamza Dağ ise, daha önce Ödemiş'e bir rahvan at yarışı tesisi kazandırdıklarını hatırlatarak, "İnşallah daha güzelini de Menemenimize kazandıracağız" diye konuştu.