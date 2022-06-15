İzmir’deki depremde 11 kişiye mezar olmuştu! Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar

Son dakika... İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili açılan davada karar açıklandı.





Mahkeme heyeti, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar statik proje müellifi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 6 sanık ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

İzmir depreminde çöken binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok için haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı.

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