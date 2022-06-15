İzmir merkezli 7 şehirde 11 örgüt üyesi yakalandı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütsel irtibat tarzına uygun ankesörlü veya kontörlü sabit hat kullandıkları, örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilişkilerini devam ettirdikleri tespit edilen ve Bank Asya'da hesapları bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Farklı meslek gruplarından 12 kişinin yakalanması için İzmir merkezli 7 ilde başlatılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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