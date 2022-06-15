  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir merkezli 7 şehirde 11 örgüt üyesi yakalandı

İzmir merkezli 7 şehirde 11 örgüt üyesi yakalandı

15.6.2022

İzmir merkezli 7 şehirde 11 örgüt üyesi yakalandı
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütsel irtibat tarzına uygun ankesörlü veya kontörlü sabit hat kullandıkları, örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilişkilerini devam ettirdikleri tespit edilen ve Bank Asya'da hesapları bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Farklı meslek gruplarından 12 kişinin yakalanması için İzmir merkezli 7 ilde başlatılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA