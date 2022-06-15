Uluslararası Basın Merkezi İzmir’de açıldı

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle kurulan 'Uluslararası Basın Merkezi', gazetecilerin hizmetine açıldı. Törende, merkezin Türkiye'nin en büyük Uluslararası Basın Merkezi olduğu belirtildi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda, konferans salonu, televizyon stüdyosu, serbest gazeteciler için çalışma alanları, Uluslararası Medya İletişim Ofisi, eğitim laboratuvarları, kitaplık ve çalışma ofisleri bulunan merkez, dünya basınını medya ağı ile birbirine bağlayacak.

AVRUPA DEĞERLERİNİ TEMSİL

AÇILIŞ töreninde gazetecilere hitap eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem Uluslararası Basın Merkezi'nin açılışında olmaktan hem de İzmir'in Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) genel kuruluna ev sahipliği yapmasından gurur duyduğunu kaydetti. İzmir'in Avrupa değerlerini en iyi temsil eden şehir seçildiğini hatırlatan Soyer, "Uluslararası Medya Merkezi bu değerlere olan inancımızın sonucudur" dedi.