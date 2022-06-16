Bu resim dünyalara bedel

Bayındır'lı SMA hastası 3 yaşındaki Defne Işıkdere'nin kaderi Yeni Asır ile değişti. Minik Defne, uzun zamandır hayalini kurduğu 'Zolgensma' gen tedavisi ilacına nihayet kavuştu. Dubai Al Jalila Childrens hastanesinde, Nisan ayının başından buyana tedavisi başarıyla devam eden minik kızdan yüzleri güldüren haberler arka arkaya gelmeye başladı.



Yeni Asır'ın, Dubai'de ulaştığı Işıkdere ailesi ölümle mücadele eden kızlarının fiyatı 2 milyon 250 bin dolar civarında olan tedaviyi almasıyla birlikte hızlı şekilde iyileşme sürecine girdiğini kaydetti.





Güzel günlere ulaşmalarında Yeni Asır'ın katkısının çok büyük olduğunu belirten Işıkdere ailesi, "Zor günlerimizde Defne'yi haberleriyle sürekli gündemde tutan Yeni Asır'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.



DEFNE HIZLA İYİLEŞİYOR

Güzel günlere ulaşmalarında Yeni Asır'ın katkısının çok büyük olduğunu belirten Işıkdere ailesi, "Zor günlerimizde Defne'yi haberleriyle sürekli gündemde tutan Yeni Asır'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.





DİYETİ DE SONA ERDİ

Hastane odasında mutluluk tablosu çizen Işıkderedere ailesi tedavi sürecini de anlattı: "Dubai uçağına bindiğimizde artık kötü günlerin geride kaldığını biliyorduk. Defne yoğun bir tedavi süreci yaşıyor. Bir yandan gen tedavisi ilacını alırken biryandan kortizon tedavisi görüyor.

İlaç kürü, fizik tedaviyle destekleniyor. Gözle görünen hızlı bir değişim yaşıyor. Eskiden kaslarının güçsüzlüğü nedeniyle sol yanından sağına dönemeyen Defne, artık üç tekerlekli bisikletini sürüp, yatağında doğrulabiliyor. Eskiden yapamadığı birçok şeyi yaptığını görmek onu çok mutlu ediyor. Defalarca aynı şeyleri yapmaktan büyük keyif alıyor. Fizik tedavi ve su terapisi ile kasları her geçen gün güçleniyor. Yıllardır süren diyeti de sona erdi. Defne, ilk kez çorbasına ekmek doğrayıp yediğinde yüzündeki mutluluğu görmenizi isterdik" Anne Öznur Işıkdere, "Buradan tamamen iyileşerek döneceğiz. Tire'de, SMA'lı Mehmet Ayaz bebeğin de bir an önce hayata tutunmasınıgörmenı istiyorum. Defne'nin kampanyasında yer alan gönüllü grubumuz tüm güçleriyle Ayaz bebeğe destek veriyor. Ayaz'ın ailesinin yaşadığı stresi çok iyi anlıyorum. Umutlarını kaybetmesinler

Defne ve Ayaz'ın birlikte koşup oynadıkları günleri hep birlikte göreceğiz" dedi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 3 bin SMA'lı bebek bulunuyor.



SIRA AYAZ BEBEKTE

Tire'de, üç yaşını dolduran ve 13 buçuk kilo sınırına yalnızca 900 gr kalan SMA'lı Ayaz bebeğin yaşam mücadelesi ise sürüyor. Yeni Asır'ın 12 Haziran'da manşetten duyurduğu "Ayaz Bebek için son 900 gram" haberi de geniş yankı buldu. Çok sayıda hayırsever gerek bağış hesaplarına gerekse SMS'le Ayaz'a destek verdi. Anne Zeynep ve baba Ali Sındıraç, "Yardım kampanyasına ön ayak olacak tanınmış kişilere ve kurumlara ihtiyacımız var. Ayaz, yarı aç yaşıyor. Siz çocuğunuzu hiç aç uyutmak zorunda kaldınız mı? Bunun nasıl bir duygu olduğunu biliyor musunuz? Sağlıklı yaşamak, yaşıtları gibi koşup oynamak onun da hakkı. Ayaz'ımızın boynu bükük kalmasın. Yurtdışında tedavi şansımızın sürmesi için 900 gr sınırını aşmamamız gerekiyor" dedi.

NADİR UYSAL