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Haberler İzmir FETÖ’den yargılanan Binbaşı Öztürk beraat etti

FETÖ’den yargılanan Binbaşı Öztürk beraat etti

17.6.2022

FETÖ’den yargılanan Binbaşı Öztürk beraat etti
İzmir'de FETÖ/ PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk'ün davası, dün İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Önceki savunmaları tekrarlayan ve suçsuz olduğunu savunan Öztürk, "Beraatimi istiyorum. Mağduriyetimin uzamamasını talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Öztürk'ün delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi.
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