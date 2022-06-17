İzmir İZSU su kesintisi 17 Haziran Cuma

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 17 Haziran Cuma İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 17 Haziran Cuma İzmir'de su kesintisinin yaşanacağı ilçeler...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 17 Haziran Cuma İzmir su kesintisi detayları...
ÇEŞME ÇİFTLİK
17.06.2022 saat 09:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YELKİ
17.06.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ATATÜRK, ÇELEBİ, KAHRAMANDERE, YELKİ, ÇAMLI, MUSTAFA KEMAL PAŞA
17.06.2022 saat 10:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK KÜLTÜR, İSMET KAPTAN
17.06.2022 saat 09:50 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK HALKAPINAR, HİLAL, YENİŞEHİR, GÜNEY
17.06.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 9 EYLÜL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS
17.06.2022 saat 09:00 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
17.06.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 9 EYLÜL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS
17.06.2022 saat 13:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KIZILCA, KERPİÇLİK, ÇOBANLAR, ARTICAK
17.06.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK
17.06.2022 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI DÜVERLİK
17.06.2022 saat 09:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ
17.06.2022 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN
17.06.2022 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.