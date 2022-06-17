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İzmir İZSU su kesintisi 17 Haziran Cuma

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 17 Haziran Cuma İzmir'de su kesintisinin yaşanacağı ilçeler...