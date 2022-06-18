Foça’daki yangına müdahale eden arazöz devrildi

İzmir'in Foça ilçesindeki orman yangını 2 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Soğutma çalışmaları sırasında bir arazöz şarampole devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Arazöz, iş makinelerinin yardımıyla düzeltildi. Yangında ilk belirlemelere göre çam ormanı, zeytinlik ve otluk toplam 1,5 hektar alanın küle döndüğü bildirildi.





Öte yandan, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Serhat Sözbir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse de söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde izleyip, bilgi aldı.





Foça Kaymakamı Ali Çetin alınan ihbar üzerine ekiplerin çok kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyledi. Kaymakam Ali Çetin, "Ilıpınar Mahallemizde saat 14.00 sıralarında orman yangını ihbarı alınmış olup, orman ekipleri ve diğer ekiplerimiz zamanında müdahaleyle şu an itibariyle yangını kontrol altına aldı. Orman ekiplerimiz soğutma çalışmaları yapmaktadır. 3 helikopterimiz, orman teşkilatımızla diğer güvenlik birimlerimiz, AFAD da dahil olmak üzere bütün ekiplere çalışmaları için teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyorum" dedi.

Son dakika: İzmir'de orman yangını kontrol altında

İzmir'de bir orman yangını daha! Karaburun'daki dumanları İHA tespit etti