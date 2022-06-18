İzmir’de hasarlı binalar yıkılıyor

İzmir Valiliği, kentin çeşitli noktalarındaki bulunan depreme dayanaksız binaların hurda karşılığı yıkımı için süreç başlattı. Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü, il genelinde 38 binanın hurda karşılığı yıkımı ve molozlarının taşınması için ihaleye çıkıyor.



15 İLÇEDE BİNA VAR

Yıkılacak binalar ise kentin Bayraklı, Dikili, Foça, Çiğli, Konak, Urla, Gaziemir, Buca, Bornova, Karşıyaka, Karabağlar, Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Kiraz ilçelerinde yer alıyor. Valilik yıkım ihaleleri için 6 milyon 385 bin 937 lira muhammen bedel belirledi. İhale 30 Haziran tarihinde kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

DEPREM SANIKLARINA CEZA YAĞDI

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı B Blok'una ilişkin açılan dava sonuçlandı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan yapı müteahhidi Çetin Doğan'ı 18 yıl, proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı'yı ise 12 yıl hapisle cezalandırdı. İki sanığın, tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken tutuksuz sanık sürveyan Gündüz Uysal'a ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.