İzmir’de polis cinneti

Gaziemir 9 Eylül Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası polis memuru Murat Alpay, bir süredir eşiyle işi yüzünden sorun yaşıyordu. Doğu görevi için tayini Diyarbakır'a çıkan Murat Alpay, durumu eşi Gülşah Alpay'a anlattı. Eşine, "Görev sürem 2 yıl olursa siz İzmir'de kalırsınız, ben gidip gelirim. 4 yıl olursa Diyarbakır'a taşınırız" dedi.





DİYARBAKIR'A GİTMEK İSTEMEDİ

Eşinin sunduğu teklife sıcak bakmayan Gülşah Alpay, haftalar süren tartışmaların ardından boşanma noktasına geldi. Bu sırada Murat Alpay'ın görev süresinin 4 yıl olacağı kesinleşti. Diyarbakır'a gitmek istemeyen Gülşah Alpay ise, iddiaya göre boşanma işlemleri için hazırlıklara başladı. Eve geldiğinde eşini göremeyen Murat Alpay, telefon açıp bir kez daha konuşup barışmak istediğini söyledi.



SON KURŞUNU KENDİSİNE SIKTI

Gülşah Alpay'ın "Adliyedeyim, boşanma dilekçemi veriyorum" cevabı, polis memurunu çileden çıkarttı. Bu sözler karşısında çılgına dönen Murat Alpay önce 8 yaşındaki kızı Duru Sıla'yı, ardından da 12 yaşındaki kızı Selin'i beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Cinnet getiren polis memuru son kurşunu da kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, baba ve kızlarının yaşamını yitirdiğini belirledi.

ACI HABERİ ALAN ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada İZBAN'da olan Gülşah Alpay, acı haberi telefonda öğrendi. Sinir krizi geçiren anne Alpay, hastaneye kaldırıldı. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi

FATİH ŞENDİL