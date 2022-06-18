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Haberler İzmir Kristina’dan 20 gündür haber yok

Kristina’dan 20 gündür haber yok

18.6.2022

Kristina’dan 20 gündür haber yok
İzmir'in Foça ilçesinde oturan 35 yaşındaki Kerem Yakacak, 7 yıldır evli olduğu eşi Kristina Lavruk Yakacak'tan (36) 20 gündür haber alamadığını belirterek, jandarma ve savcılığa başvuruda bulundu. Güvenlik güçlerince eşinin 6 gün önce Bodrum'daki bir sahil kenarında çantasının bulunduğunu söyleyen Yakacak, "Eşimin hayatından endişe ediyorum" dedi. Eski Foça'da yaşayan Kerem Yakacak, bir çocuk annesi eşi ile yaşadıkları kısa süreli tartışmadan sonra 29 Mayıs'ta eşinin kayıplara karıştığını ifade etti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPMAMIŞ
Karısından hiç haber alamadığını da belirten Yakacak, Rus uyruklu eşinin eve geri dönmesini isteyerek, "Eşim evden ayrıldıktan bir süre sonra güvenlik güçleri çantasını Bodrum'da deniz kenarında bulmuş. Yurt dışına çıkış yapmamış ancak 20 gündür kendisinden haber alamadığım için hayatından endişe duyuyorum" dedi.

■ METİN BURMALI
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