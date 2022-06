Baba sırtında okul bitirdi

İzmir'de yaşayan Turgut (43) ve Şükrüye (41) Durna çiftinin kızları otizmli Sema Durna (14), babasının desteğiyle ortaokuldan başarıyla mezun oldu. Yürüme güçlüğü çeken ve tek başına servise binmek istemeyen Sema'yı her gün motosikletiyle okula götürerek, sınıfına kadar sırtında taşıyan baba Durna, "En büyük hayalim, kızımın iyi olması ve yüzünün gülmesi. Kendimi çocuğuma adadım" dedi. Onur mahallesinde yaşayan, apartman temizliğiyle geçimlerini sağlayan Turgut ile Şükrüye Durna çifti, 14 yıl önce 2'nci çocukları Sema Durna'yı kucaklarına aldı. İlk çocuklarının herhangi bir sağlık problemi bulunmayan çift, Sema 2 yaşına geldiğinde otizmli olduğunu öğrendi. Sema, ilerleyen zamanlarda yürüme ve görme güçlüğü de çekmeye başladı. Çift de hayatlarını ona adadı. Turgut Durna, kızının eğitimi için özverili bir mücadeleye girişti. Durna, hem fiziksel rahatsızlığı hem de korktuğu için tek başına serviste yolculuk yapmak istemeyen, Milli İrade Ortaokulu Orta Ağır Zihinsel Şube 8'inci sınıf öğrencisi Sema'yı her sabah motosikletiyle okula götürüp, çıkışta da aldı. Durna, okul girişindeki merdivenleri çıkarken zorluk yaşayan kızını, her gün sırtında sınıfına kadar taşıdı. Sema da babasının fedakarlığını boşa çıkarmayarak okulundan başarıyla mezun oldu.





'O ÖRNEK BİR BABA'

Sema Durna da babasının en büyük destekçisi olduğunu dile getirerek, "Beni her gün okula götürüyor. Her türlü işimde destek veriyor. Bazen beni dışarıya yemeğe götürüyor. Bu yaptıkları beni mutlu ediyor" dedi. Milli İrade Ortaokulu Müdürü Ezel Barış ile özel eğitim sınıfı öğretmeni Filiz Özütürken de Turgut Durna'nın örnek bir baba olduğunu vurgulayıp, "Keşke bütün babalar, Turgut bey kadar çocuklarını sahiplenebilse" dedi.