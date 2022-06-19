Efes Antik Kenti’ne giriş 200 TL’ye çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve örenyerlerine giriş ücretlerini 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olmak üzere güncelledi. Yeni fiyatlara göre müze ve ören yerlerine girişler yüzde 30 ile 45 arasında zamlandı: Göbeklitepe 90 TL, Göreme Örenyeri 150 TL, Bergama Akrepolü 100 TL, Galata Kulesi 175 TL, Troya Örenyeri 100 TL, Troya Müzesi 100 TL, Laodikeia Örenyeri 75 TL, İstanbul Arkeoloji Müzesi 100 TL, İstanbul Havalimanı Müzesi 10 Euro, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 150 TL, Aspendos Örenyeri 100 TL, Perge Örenyeri 100 TL, Phaselis Örenyeri 90 TL, Olympos Örenyeri 90 TL, Efes Antik Kenti 200 TL, Kaymaklı Yeraltı Şehri 100 TL, Derinkuyu Yeraltı Şehri 100 TL, Ihlara Vadisi 90 TL, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 75 TL, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi 125 TL, Patara Örenyeri 90 TL.

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