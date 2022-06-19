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Haberler İzmir İzmir'deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü! Kaçmaya çalışan saldırganlar yakalandı

İzmir'deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü! Kaçmaya çalışan saldırganlar yakalandı

İzmir Güzelyalı'da meydana gelen olayda 39 yaşındaki Tolga Tarhan, beyaz vbir otomobilin içindeki kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis 3 kişi gözaltına aldı.

DHA

19.06.2022, 20:14 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022, 20:21

İzmir'de Tolga Tarhan (39), üyesi olduğu Göztepe Yalı Taraftar Derneği önünde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Polis olayın ardından şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü! Kaçmaya çalışan saldırganlar yakalandı

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi 39 Sokaktaki Göztepe Yalı Taraftar Derneği binasının önünde meydana geldi. Göztepe taraftarı Tolga Tarhan'a, beyaz bir otomobilin içindeki kişilerce, pompalı tüfekle ateş açıldı.

İzmir’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü! Kaçmaya çalışan saldırganlar yakalandı

Dernek binasından kaçmaya çalışan Tarhan, vücuduna isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü! Kaçmaya çalışan saldırganlar yakalandı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tarhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü! Kaçmaya çalışan saldırganlar yakalandı

Tarhan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü! Kaçmaya çalışan saldırganlar yakalandı

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından Tarhan ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ali A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

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