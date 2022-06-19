Senaryoyu CHP yazdı başrolü Fatma Teyze kaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Ödemiş programında kürsüye çıkarıp, her ay 5 inek satmak zorunda kaldığını ve tarlasının yarısını ekemediğini söyleyen çiftçi Fatma Doğan'ın yanlış bilgiler vererek geçinemediğini söylemesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyadan akrabaları ve komşularının da olduğu çok sayıda kişi, Doğan'ın yalan söylediğini ve CHP'nin karalama kampanyasına alet edildiğini söyledi. Ayrıca Fatma Doğan'ın eşinden anlaşmalı şekilde boşanarak babasından maaş aldığı ve eşiyle aynı evde yaşadığı iddia edildi.



GERÇEK DIŞI BEYANLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki programı kapsamında Ödemiş ilçesindeki 'Çiftçi Buluşması'nda, kürsüye çıkarılan çiftçi Fatma Doğan'ın "Her ay 5 inek satıyorum, tarlamın yarısını ekemiyorum" ifadeleri sonrası AK Parti Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu açıklamalarda bulunarak söz konusu çiftçi Doğan'ın 25 tane süt ineğinin olduğunu söyledi. Fatma Doğan'ın Kiraz'a bağlı Şemsiler Mahallesi'nde çiftçilik yapması nedeniyle yalan dolu sözlere sessiz kalamadığını belirten Saliha Özçınar Kutlu, "CHP çiftçimizi yalanlarla dolu siyasetine alet ederek devletimizi ve hükümetimizi karalama siyasetine bir yenisini de Ödemiş'te eklemek istedi. Fakat görüldüğü gibi Fatma Doğan'ın gerçek dışı beyanları ile devletimizi küçük düşürme çabaları sonuçsuz kalmıştır" dedi.



BAKANLIKTAN DOĞRULAYAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili dün açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı da, Başkan Saliha Özçınar Kutlu'yu doğruladı. Bakanlık açıklamasında, ismi verilmeyen çiftçinin toplam 9 bin 14 TL hayvancılık destek ödemesi aldığı belirtilerek "Bir yıl önce işletmesinde 20 hayvan bulunurken şu anda 25 hayvan bulunmaktadır" denildi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ödemiş ilçesinde düzenlediği 'Çiftçi Buluşması'nda, partisi tarafından yazılan senaryoyu uygulamaya geçirdi.



'CHP'Lİ İLÇE BASKANI TARAFINDAN GETİRİLDİ'

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'nin yalan beyanlarla, sahte figüranlarla algı yönetimine devam ettiğini söyleyen Şen, "Bu şahsın 17.06.2022 tarihi itibariyle 25 adet sığırının bulunduğu ve 17.06.2021 tarihinden itibaren işletmesindeki hayvan sayısını artırdığı, ayrıca üzerine kayıtlı arazisi olduğu görülmektedir. Son bir yılda çiftliğine 7 adet hayvan almış ve 6 hayvan doğumu olmuş. Fatma teyzem her ay 5 hayvan satıp diğer hayvanlarına baktığını söylüyor. Hayvan sayısını 20'den 25'e çıkardığı, hayvanlarının 40 tane olmadığı görülmektedir. Son bir yılda 20 dönümün 10 dönümünü ekemediğini söyleyen Fatma teyzemin tarlasının 4 dönüm olduğunu öğrendim. Fatma teyzeyi, Kiraz CHP ilçe başkanının getirdiğini ve CHP üyesi olduğunu öğrendim" dedi.

'BELGELERLE GİDİP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Başkan Özçınar Kutlu, Doğan'ın 25 tane süt ineğine sahip olduğunu ve bunları devlet desteğiyle aldığını söyleyerek, "Daha yeni, yine destekle traktör sahibi olmuştur. Tarım ve hayvancılık yaparak devletin her türlü desteğinden yaralanmaktadır. O zaman amaç nedir de bu gerçekleri saklama gereği duymuştur. Bu, CHP tarafından hazırlanmış çirkin siyasetin bir göstergesidir. Gerekli yerlere bildirimlerimizi yapacağız ve elimizdeki belgeler doğrultusunda suç duyurusuna bulunacağız" dedi.

SEVAL KONURALP