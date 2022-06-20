Açık havadan 100 milyonluk vurgun

Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, 931 mevcut reklam ünitesinin kiraya verilmesi ve 2 bin 770 adet yeni reklam ünitesi oluşturulması için toplam 3 bin 701 adet reklam alanının işletilmesi için 10 yıllık reklam ihalesine çıktı. Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı şartnamedeki ağır koşullar nedeni ile birçok reklam ajansı ihaleye giremezken, kazanan 'Kentvizyon' firması oldu.







ŞARTNAMEYİ HİÇE SAYDILAR

Firmaya Büyükşehir sorumluluğundaki alanların yanı sıra tramvay ve gemi gibi araçların üzerlerine reklam koyma ve işletme hakları verildi. Firma, zarar ettiği gerekçesi ile diğer reklam ajanslarının diktiği reklam ünitelerini söktürmeye başladı. Reklam ajansları isyan ederken, iddiaya göre şartnamedeki coğrafi koordinatların dışına çıkan firma, Beydağ ve Bayındır gibi uzak ilçelere dikmesi gereken totemleri de şehir merkezi ya da Çeşme ve Seferihisar gibi gözde tatil beldelerine dikti. Çeşme'de 1 adet 'kuleboard' adı verilen reklam panosunun sezonluk kirasının 450 bin lira olduğu ve 2 kuleboard olması gereken ilçede 50'ye yakın kaçak totemin yer aldığı, Büyükşehir'e yıllık 24.5 milyon lira ödeyen firmanın sadece buradan 25 milyon lira kazandığı öne sürüldü. Firmanın 8 ayda 1650 billboarddan 29 milyon, 50 değiştiricili billboarddan 2 milyon 400 bin, 50 giantboarddan 20 milyon, 83 megalighttan 12 milyon, 30 lightboxtan 12 milyon, 50 kuleboarddan 25 milyon, 38 tramvaydan da 17 milyon lira kazandığı öne sürüldü.

'ÇEŞME REKLAM ÇÖPLÜĞÜNE DÖNMÜŞ'

Şartnamede ilçelere konulacak reklam ünitesi sayısının belli olduğunu, firmanın en düşük fiyat ortalaması göz önüne alındığında yıllık 50-60 milyon lira kazanç elde etmesi gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, "Şartname ile gerçekteki sayılar birbirini tutmuyor. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı İlker Kozan bu ürünleri neden kontrol etmiyor? Şartnamedeki koordinatlara neden uyulmuyor? Çeşme'de 40'ın üzerinde kaçak dikilmiş reklam ünitesi var. Çeşme reklam çöplüğüne dönmüş durumda. Firmanın haksız elde ettiği gelir ortalama yıllık 100-150 milyon lira. Bu para kimin cebine giriyor? Belediyenin kasasına girmiyorsa o zaman kamu zararı var" diyerek tepki gösterdi.



■ METİN BURMALI