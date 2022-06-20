Bay Kemal Konyalıları birbirine düşürdü

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İzmir Alsancak Havagazı Fabrikası'nda katıldığı Hemşeri Buluşmaları ile kentteki Konyalıları da birbirine düşürdü. Kılıçdaroğlu, etkinlikte İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu Genel Başkanı, Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ile Konyalılar Derneği Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Aydoğan ve üyeleri ile bir araya geldi.



'9 YILDIR BİR FAYDAN OLMADI'

Etkinliğe Konyalılar adına katılan Aydoğan'a İzmir Konyalılar Federasyonu (KONFED) Genel Başkanı Yusuf Devebacak'tan sert tepki geldi. "Gücü kalmamış ve tabanı dağılmış biri Konyalıları temsil ediyorum diyemez" sözleri ile tepkisini dile getiren Devebacak, Aydoğan'ın İzmir'de yaşayan hemşerilerinin büyük çoğunluğunun kendisini istemediğini bile bile meydanlara çıkıp arkasında 400-500 bin Konyalı olduğunu söyleyerek manipülasyon yaptığını ve pazarlıkla koltuk kapma derdine düştüğünü iddia etti. Aynı zamanda CHP'den meclis üyesi olan Aydoğan'ın şahsi ikbal peşinde koştuğunu da öne süren Devebacak, "Sen Konyalıları falan asla temsil etmiyorsun, biz senin geçmişini çok iyi biliriz. Sen toplum arasında koltuk kapabilmek için partiler arasında zikzak yapan biri olarak bilinirsin. Bundan 9 yıl önce de böyle masum hemşerilerimizi Karabağlar pazaryerinde toplayıp CHP yöneticilerine 'arkamda Konyalılar var' güzellemesi yapmıştın ve senin için çok önemli bir makam gibi gördüğün Karabağlar Meclis üyeliğini kapmıştın. Ama 9 yıldır hiçbir Konyalıya faydan, hizmetin, yararın olmadı. Senden aman dileyen, senden yardım isteyen herkesi geri çevirdin" diye konuştu.



Yusuf Devebacak



'SENİN ARKA BAHÇEN DEĞİL'

Yusuf Devebacak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve parti üst yöneticilerine de uyarılarda bulundu. Mehmet Aydoğan'ın İzmir'deki tüm Konyalıları ve sivil toplum kuruluşlarını temsil etmediğinin farkında olmalarını isteyen Devebacak, "Sözlerimiz kendini bireysel pazarlıklarla var etmeye çalışan Mehmet Aydoğan'adır. Konyalılar senin arka bahçen değil. Bireysel pazarlıklarına Konya'yı, Konya'nın saf ve temiz insanlarını alet etme. Konyalılar Federasyonu yönetimi olarak karar verdik, seni hiç bir şekilde desteklemiyoruz" dedi.



■ METİN BURMALI / ÖZEL HABER