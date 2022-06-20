Cevat’ın acıları dindi

Aydın Çine'nin Şevketiye mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Cevat Taşdemir, doğuştan 2 ayağı içe dönük olarak dünyaya geldi. İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 8 aylık iken ameliyat edilen Taşdemir'in ayakları düzeltildi. Ancak şiddetli ağrıları hiç dinmeyen, bu yüzden eğitimini tamamlayamayan ve çalışamayan Taşdemir, 26 yıldır kutular dolusu ağrı kesici kullanarak acılarını dindirmeye çalışıyor. HAYIRSEVERLER DEVREDE

En son Aydın Devlet Hastanesi'nde, ayağında ödem oluştuğu belirlenen ve doktorların tek çare olarak ayağını dondurmak gerektiğini söylediği Cevat Taşdemir, ayaklarını kaybetmemek için kendisini iyileştirecek doktor aramaya başladı. Taşdemir'in yaşadığı dramı Yeni Asır, "Cevat'ın ayaklarını kurtarın" başlığıyla okurlarına duyurdu. Şiddetli ağrılar çeken gencin ameliyatı için hayırseverler devreye girdi. Yapılan girişimlerin ardından Cevat Taşdemir, Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar tarafından ameliyat edildi.



AYAĞINI KAYBEDEBİLİRDİ

Başarılı bir operasyon geçiren Taşdemir, acılarının azaldığını söyledi. Ayağını kaybetme riskiyle korkulu rüyalar gördüğünü dile getiren Taşdemir, "Hayatım boyunca acılar içinde yaşadım. En büyük korkum ayağımı kaybetmekti. Çok şükür aradığım doktoru buldum ve ameliyat oldum. Sesimi duyuran Yeni Asır'a ve geçirdiğim operasyon için destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



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