İzmir’deki korkunç cinayette yeni gelişme: Ses kaydı ortaya çıktı

Korkunç olay, 8 Ekim'de 2021'de saat 01.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semti Kültür Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın 7'nci katındaki dairede yaşandı. Babası Mehmet Sarıbacak ile makine yedek parça imalat işiyle uğraşan Baran Sarıbacak eğlenmek için eski kız arkadaşı dövmeci Pınar Çaldıran'ın evine gitti. Baran Sarıbacak, çocukluk arkadaşı Hasan Akercan, eski kız arkadaşı Pınar Çaldıran, Maria Eleni Hacudi, Orha Ata Aksular evde alkol alıp eğlenmeye başladı. Akercan ile Sarıbacak arasında tartışma çıktı.

İZMİR'DEKİ CİNAYETTE YENİ GELİŞME

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, tartışmada Akercan, Baran Sarıbacak'ı 14 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sarıbacak, taksiyle Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan genç, aşırı derecede kan kaybedince kurtarılamadı. Baran Hacılarkırı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Sarıbacak'ı öldüren ve Pınar Çaldıran'ı (24) da yaralayan Hasan Akercan'ın (23) 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'kasten yaralama' suçundan ise 3 yıla kadar hapsini istendi. İddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

BARAN GİDERSE HASAN BIÇAKLAYACAK

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmaya davanın seyrini değiştirecek bir ses kaydı sunuldu. Baran Sarıbacak'ın eski kız arkadaşı Pınar Çaldıran'a ait olduğu düşünülen ses kaydında, "Kanka ben arkadaşlarımla oturuyorum diye tatsızlık çıkarmak istiyormuş. Biz bu konuyu kapatmıştık. Ben de sıkıntı çıkarmayacağını düşünüyordum. Ben arkadaşlarımı aldım evden çıktım. Hasan şu an evde. Eğer Baran giderse Hasan bıçaklayacağını söylüyor. Haberin olsun" dediği ortaya çıktı. Pınar Çaldıran duruşmada, yakın arkadaşlarının bile 'Bu ses Pınar'a ait' dediği kaydı inkar etti. Hakimin 5 kez sorduğu ve 'Bu ses kaydı analizde sana ait çıkarsa mahkemeyi yanıltmaktan işlem görürsün' demesine rağmen Pınar Çaldıran sesin kendisine ait olmadığını söyledi.

TANIKKEN SANIK OLABİLİR

Mahkeme başkanı ses kaydını Pınar Çaldıran'ın arkadaşları olan tanıklara da dinletti. Tüm tanıklar sesin Pınar'a ait olduğunu teyit etti. Hakim daha sonra Pınar'a ses kayının ona ait olmadığını yeniden sordu.

Pınar Çaldıran sesin kendisine ait olmadığını tekrardan söyledi. Mahkeme kararıyla önümüzdeki günlerde Pınar Çaldıran'a ait olduğu düşünülen ses kaydı ile ilgili analiz yapılacağı öğrenildi.

Ses kaydı Pınar Çaldıran'a ait çıkarsa, cinayetin planlı olma ihtimali belirecek. Tanık konumundaki Pınar Çaldıran sanık olabileceği belirtilirken, Akercan hakkında istenen cezanın ağlaştırılmış müebbet hapse yükselebileceği ifade edildi. Tanık olarak dinlenen Melisa Akkaya, "Pınar olaydan sonra beni arayarak, 'Siz de bir şey uydurun' dedi" şeklinde konuştu.

KOMŞU YÜKSEK MÜZİK YÜZÜNDEN UYARIDA BULUNMAMIŞ

Daha önce olayın tanıkları yüksek sesli müzik yüzünden Baran Sarıbacak ile Hasan Akercan arasında tartışma yaşandığı, alt komşu tarafından uyarı aldıklarını belirtilmişti.

Mahkemeye gelen komşu Melis Oğuz, "O gece herhangi bir uyarıda sesli uyarıda bulunmadım. Olayın yaşandığı gece evdeydim. Rahatsız oldum. Gece 01.00 sıralarında polisi aradım. Karakolu aradığımda Anafartalar Polis Merkezi'ni aramam söyledi. Ancak aramadım. Bir süre sonra sesler kesildi" dedi.

SANIK AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLECEK

Mahkeme sanık Hasan Akercan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Akercan'ın Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilip akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi istendi.

Tanık Nevzat Yiğit Ulu'nun zorla getirilmesine karar verilirken, bir sonraki duruşma 5 Temmuz gününe ertelendi.