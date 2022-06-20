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Haberler İzmir PETKİM’de meydana gelen patlama korkuttu

PETKİM’de meydana gelen patlama korkuttu

20.6.2022

PETKİM’de meydana gelen patlama korkuttu
İzmir'in önemli sanayi bölgelerinden biri olan Aliağa'da dün akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yangın çıkan alanda dumanlar yükselirken, patlamanın PETKİM'e ait bir fabrikada gerçekleştiği öğrenildi. Korku yaratan olayla ilgili PETKİM'den yapılan açıklamada, "PVC fabrikamızda bir reaktörde henüz araştırması devam eden operasyonel bir nedenden dolayı küçük çaplı bir patlama gerçekleşmiştir. Söz konusu durum ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Patlamada yaralanan olmamıştır" denildi.
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