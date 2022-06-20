PETKİM’de meydana gelen patlama korkuttu

İzmir'in önemli sanayi bölgelerinden biri olan Aliağa'da dün akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yangın çıkan alanda dumanlar yükselirken, patlamanın PETKİM'e ait bir fabrikada gerçekleştiği öğrenildi. Korku yaratan olayla ilgili PETKİM'den yapılan açıklamada, "PVC fabrikamızda bir reaktörde henüz araştırması devam eden operasyonel bir nedenden dolayı küçük çaplı bir patlama gerçekleşmiştir. Söz konusu durum ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Patlamada yaralanan olmamıştır" denildi.

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