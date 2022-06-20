YKS maratonu sona erdi sonuçlar 20 Temmuz’da

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumu da dün sona erdi. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler, maskesiz yapılan ve ilk kez bu yıl baraj olmadan gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ter döktü. ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 56 bin 512 adayın girdiği AYT, 10.15'te başladı, 13.15'te bitti. Sınav 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulandı. Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yanıtladı. YDT de 15.45'te yapıldı. 120 dakika içinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerindeki sınavda 80 soru yer aldı. Bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması yok. Puanı hesaplanmaya hak kazanan tüm adaylar tercihte bulunabilecek. Sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.



TORUNUYLA AYNI SINAVDA

İzmir'de yaşayan Ayşe Bilgin (76), torunuyla aynı gün girdiği YKS'de başarılı olarak üniversite hayalini gerçekleştirmek istiyor. Denizli Vali Vefki Ertür Kız Enstitüsü'nden 1963'te mezun olan Bilgin, 20 yaşında evlenerek 2 çocuk sahibi oldu. YKS'nin birinci oturumunun ardından ikinci oturum için Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu'na gelen Ayşe Bilgin, "Üniversite sınavına girme isteği hep içimde kalmıştı. Kısmet bugüneymiş. Torunumla aynı gün sınava girmek benim için ayrı bir mutluluk oldu" dedi.

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