Büyükşehir alıcı bulamadı yeniden ihaleye çıkılacak
21.6.2022
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı Çiğli'deki 27 parselden 15'i için alıcı çıkmadı. Büyükşehir, Çiğli'de mülkiyeti kendisine ait 27 parseli satışa çıkarmak için harekete geçmiş, kararı Nisan ayındaki Büyükşehir Meclisi'nden geçirmişti. 3 Haziran'da gerçekleşen ihalede parsellerden 12'si satılırken, teklif verilmeyen Büyükçiğli Mahallesi'ndeki 15 parsel için 30 Haziran günü tekrar ihaleye çıkılacak. İhale saat 14:00'de Büyükşehir'in Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek. 5 bin metrekare büyüklüğündeki ikiz nizam iki kat konut alanlarının satışından en az 33 milyon 385 bin 500 Türk Lirası gelir elde edilmesi bekleniyor.