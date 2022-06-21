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Haberler İzmir Büyükşehir alıcı bulamadı yeniden ihaleye çıkılacak

Büyükşehir alıcı bulamadı yeniden ihaleye çıkılacak

21.6.2022

Büyükşehir alıcı bulamadı yeniden ihaleye çıkılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı Çiğli'deki 27 parselden 15'i için alıcı çıkmadı. Büyükşehir, Çiğli'de mülkiyeti kendisine ait 27 parseli satışa çıkarmak için harekete geçmiş, kararı Nisan ayındaki Büyükşehir Meclisi'nden geçirmişti. 3 Haziran'da gerçekleşen ihalede parsellerden 12'si satılırken, teklif verilmeyen Büyükçiğli Mahallesi'ndeki 15 parsel için 30 Haziran günü tekrar ihaleye çıkılacak. İhale saat 14:00'de Büyükşehir'in Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek. 5 bin metrekare büyüklüğündeki ikiz nizam iki kat konut alanlarının satışından en az 33 milyon 385 bin 500 Türk Lirası gelir elde edilmesi bekleniyor.
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