‘Korsan turla kruvaziyer turizmi olmaz’

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Fikret Mısırlı, 6 yıllık aradan sonra İzmir'e tekrar gelmeye başlayan kruvaziyer gemileriyle ilgili izlenen politikayı sert bir dille eleştirdi. Gelen gemilerin Başkan Tunç Soyer'in mücadelesi ile gelmiş gibi İzmir Vakfı dahil edilerek kamuoyuna yanıltıcı açıklamalarda bulunulduğunu belirten Mısırlı, "Turisti kolundan tutup limanda kurduğu İzmir Vakfı tanıtım konteyner ofisleri aracılığı ile 30 Euro bilet satarak, yabancı dil bilmeyen şoför kardeşimizin kullandığı üstü açık belediye otobüsü ile rehbersiz korsan tur düzenleyerek bu işler olmaz. Bu tarz korsan organizasyonlardan kaçınmazsak kruvaziyer şirketleri geçerken uğradığı İzmir'i destinasyon listelerinden çıkarır" dedi.





INSTAGRAM SAYFASI BİLE YOK

İzmir'in bir hikayesi olması gerektiğini, bir Instagram sayfası bile olmayan İzmir için çalışılması gerektiğini aktaran Mısırlı, "Bir turizmci olarak Soyer bunları bilmeli. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunun farkında değil. Yurt dışında İzmir'i tanıtmak için başta Miami olmak tanıtım ofisleri açacaktı ne oldu? Bu gemilerin gelmesine ne gibi katkısı var? İzmir'e 4 milyon turist gelmesi hedefinin ne kadarı gerçekleştirilFikret Mısırlı di?" diye sordu.



■ ERHAN GÜLENÇ