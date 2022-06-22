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Haberler İzmir Antik dönem eserleri evdeki tünelden çıktı

Antik dönem eserleri evdeki tünelden çıktı

22.6.2022

Antik dönem eserleri evdeki tünelden çıktı
ALİAĞA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'in Bergama ilçesinde Talatpaşa ve İnkılap mahallelerindeki 2 evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A.Ş. ve H.H'nin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Kazı bölgelerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait yazıtlı mermer sütun ve figürler bulunan sütun tambur, 17 kırık çömlek parçası, mezar başlığı ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. M.A.Ş. ve H.H. gözaltına alındı.
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