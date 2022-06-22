İzmir Körfezi’nden çıkan atıklar 'pes' dedirtti

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKALARINA GÖNDERİLECEK

Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, gazetecilere, projenin bir farkındalık çalışması olduğunu söyledi.

Çıkarılan atıkların insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Görgülüarslan, şunları kaydetti:

"Yöremize gerekli özeni göstermiyoruz. Daha sağlıklı, güzel bir çevre için her bir yurttaşa çok önemli görevler düşüyor. Hepimizin yapması, yapabileceği işler çevreye saygı duymak, kirletmemek. Çocuklarımız için, daha güzel bir yarın için gerekli şeyler. Burada olta balıkçılığı yapanlardan kaynaklanan çok yoğun bir kirlilik var. Denizde popülasyonun ve çeşitliliğin arttırılmasına dönük olarak yapılan bir çalışma. Körfezdeki atıkların temizlenmesi, özellikle 'hayalet ağ' diye tabir ettiğimiz ağların toplanmasına dönük. Ama onunla beraber denizimiz içerisindeki atıkları da topluyoruz."