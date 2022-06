Milyonluk vurgunu tapu müdürü önledi

İzmir Çiğli'de gerçek sahipleri yurt dışında olan biri 13 milyon TL, diğeri ise 10 milyon TL değerindeki iki ayrı araziyi sahte kimlik çıkararak 1-2 milyon lira gibi çok ucuz fiyatlara satmaya kalkan dolandırıcılar, Tapu Müdürü Murat Yiğit ve ekibinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Yiğit, daha önce de İstanbul Tuzla'da 10 milyon liralık bir araziyi sahte belgelerle satmaya kalkışan sahtekarları adalete teslim etmişti.



10 KAT UCUZA GİDİYORDU

Harmandalı'da asıl sahibi Almanya'da yaşayan bir vatandaşa ait 13 milyon TL değerindeki bir araziyi 1.5 milyon TL'ye dublör sahte kimlikle satmak isteyen 3 kişilik şebekeyi satış sırasındaki kimlik ve imza işlemleri sırasında fark eden Murat Yiğit, durumu hemen emniyet yetkililerine bildirdi. Polis ekiplerinin Çiğli Tapu Müdürlüğü'ne gelmesi sonucu şahıslar suçüstü yakalanarak tutuklandı. Diğer sahtekarlık olayı ise geçen hafta Salı günü gerçekleşti. Yine Harmandalı'da 10 milyon TL değerindeki araziyi, uzun süre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına verilen sahte mavi kart kullanarak satmaya kalkan 2 kişi suçüstü yakalandı.





SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Her iki olayda da gerçek mal sahiplerinin yurt dışında oldukları ve bu arazileri satmaya kalkan şahısların sahte kimlikle e-devlet şifresi alıp internet üzerinden tapu işlemi başlattıkları öğrenildi. Araziyi satacakları kişilerle birlikte Çiğli Tapu Müdürlüğü'ne gittiklerinde ise belgelere imza atarak başvuru işlemi yaptıkları aşamada görevli memurların kimlik ve imza kontrolleri sırasında sahtekarlık olayının ortaya çıktığı öğrenildi. Tapu Müdürlüğü ekiplerinin büyük bir dikkat ve titizlikle imza uyumluluğu eşleşmesi ve kimlik belgelerini detaylı incelemesiyle mavi kartın sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine emniyete haber verildi. Satış işlemleri yapılırken şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Suçüstü yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan şüphelilerden E.K, A.Y. ve M.A. tutuklandı.



BÜYÜK VURGUN ÖNLENDİ

Büyük bir vurgunu önleyen Çiğli Tapu Müdürü Murat Yiğit, "Daha önce de bu tür olayların önüne geçtik. Vatandaşlarımızın, taşınmazlarını korumak asli görevimiz. Dolandırıcılar, sahte kimlik çıkararak bununla PTT'den e-devlet şifresi bile alıyorlar. Ancak bize satış işlemi için başvurduklarında kimlik ve imza kontrolünde olayıri de yakalandılar. Kimliğin sahte olduğu ve imzanın tutmadığını fark ettik. Bu tür dolandırıcılar, genelde üzerinde konut olmayan arazilerin kendilerine ait olduğunu sahte belgelerle gösteriyor. Vatandaşlarımız e-devlet şifresini kimseyle paylaşmasınlar" dedi.



Murat Yiğit



YİGİT, VATANDAŞLARI UYARDI

Yaptıkları her işlemin memur ve Müdür/Müdür yardımcısı kontrolü olmak üzere en az 3 kez kontrolden geçtiğini ifade eden Yiğit, "Vatandaşın malına zarar gelmemesi için her işlemde satıcının kimlik, imza kontrolü, mal sahibi fotoğraf karşılaştırılması ve vekaletli işlemlerde vekalet teyidi alınarak çok sıkı kontrol altında işlemler ifa edilerek herhangi bir sahtecilik olayının meydana gelmemesi için her türlü önlemi alıyoruz. Vatandaşlarımızdan sözleşme yapmadan evvel taşınmaz sahipleriyle beraber müdürlüğümüze gelerek tapu kayıtlarını incelemelerini ve bilgi almalarını öneriyoruz. Mal sahiplerinin e-devlet şifresi alarak mevcut taşınmazlarını mutlaka arada bir kontrol etmeleri ve e-devlet'te SMS hizmeti sayesinde cep telefonlarına taşınmazla ilgili bir hareket anında TAKBİS sistemi üzerinden direkt SMS ile bilgilendirileceklerdir" ifadelerini kullandı.

TOLGA TEKİN / ÖZEL HABER