Savcı İsmail Lale hakkında soruşturma

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden yargılanan sanık Ahmet Yenisarı'nın tutukluluk haline itiraz edilmesinin ardından savcı İsmail Lale, tutukluluğun kaldırılmasına yönelik mütalaa verdi. Mütalaadaki, dosya kapsamıyla örtüşmeyen, meslek etiğine aykırı ve yorum içeren ifadeler nedeniyle savcı Lale hakkında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme ve soruşturma izni verildi. Bunun üzerine HSK Birinci Dairesi, savcı İsmail Lale hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. HSK tarafından önceki gün yayımlanan kararnameyle Lale, İzmir'den Gaziantep'e atanmıştı.

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