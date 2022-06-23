AK Partili Sürekli’den Karşıyaka Stadı çağrısı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli Ata Sanayi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi, gündemdeki konular üzerine açıklamalar yaptı. İzmir'in koku sorununa değinen Sürekli, CHP'yi de eleştirdi. Sürekli, "Aldıkları tepkileri küçümsemekte ve çarpıtmakta üstlerine yok. Ergen tartışmalarındaki gibi, 'Kıskandılar, rahatsız oldular' minvalindeki açıklamalar gerçekten komik. İzmir'in koku sorunu bir gerçek. Şimdi genel başkanları da bu duyarsızlık kervanına katıldı. El birliği ile İzmir'e can çekiştiren sorunların, dolayısıyla beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Onun yerine, siyasetlerini eş, dost, partililerine kürsülerden söylettikleri yalanlarla şekillendiriyorlar. Göremedikleri şey; tepkilerin İzmir'i yönetenlere, yani kendilerine olduğudur. Gerçekten yazık" diye konuştu.





AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Çeyrek asırdır laf üreten, çözüm yolları yıllardır ortadayken kılını kıpırdatmayan CHP, bugün de aynısını yapıyor. Körfezi temizlemek için yeni bir şirket kurmuşlar ve dalga geçer gibi bunu kamuoyuna 'müjde' diye duyuruyorlar. Tıpkı, şaibeli Buca Metrosu'nun temel atma törenini açılış gösterişiyle yaptıkları gibi. Göz boyamakta, yalan söylemekte ve söyletmekte birinciler. O insanları; yanlış ve eksikleriyle yüzleşmek yerine, siyasetine alet eden de kendileri. Yakışıksız olan asıl budur. İzmir'i kaçarak göçerek yönetmeye çalışıyorlar, belli ki hesap vermeye yüzleri yok. Zaten aldıkları haklı tepkilere seviyeli ve ciddi bir karşılık vermeyeceklerini biliyorduk. Öyle de oldu."

Merkezi idare olarak, İzmir'in koku ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere tüm yerel sorunları için seferber olmaya hazır olduklarını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir'i demogoji ve ideoloji siyasetiyle esir alıp hizmetsiz bırakmanın vebali büyük. Bedelini İzmir halkının ödediği ve ödeyeceği bu vurdumduymazlıkları yarın muhakkak kantara çıkacak. Ne çağrılarımıza kulak asıyorlar ne çözüm için yardım kabul ediyorlar. Bu gidişatları korkarım ki, İzmir'i hazin bir sona sürükleyecek" diye konuştu.





KARŞIYAKA STADI İÇİN ÇAĞRISINI TEKRARLADI

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka Stadı hakkında, "Tunç Soyer doğru söylüyor, gerçekten inanılır gibi değil. Defalarca söyledik. Mimari avan projeler ellerinde; yatırım planlarına almaları ve ihaleye çıkıp işi başlatmaları açısından hiçbir engelleri yok. Süreç başladı; ama neredeyse bir yıldır daha tahsis protokolünü imzalamadılar. Aslında ne yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyor ve ipe un seriyorlar. Göztepe ve Alsancak Statları da aynı şartlarda yapıldı. Sayın Soyer buyursunlar, Ankara'ya birlikte gidelim. Süreci yeniden müzakere edelim; ama yok, biz ağlamaya devam ederek puan toplamak peşindeyiz diyorlarsa da asılsız bilgilerle kamuoyunu yanıltmasınlar. Bu stat için beklenti ve heyecan büyük. Sorumluluktan kaçamazlar" diye konuştu.



Çiğli Ata Sanayi Sitesi esnafıyla İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan'ın da katıldığı kahvaltıda buluşan Başkan Sürekli, üretimin tüm emek unsurlarıyla; usta, kalfa ve çıraklarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Sürekli, şöyle devam etti: "Esnafımızın olduğu her sofra böyle bereketlidir. Esnaf sanâtkarımızın ayakta olduğu her zorlu şart, aşılmaya mahkumdur. Onların teşkilatlanma ve ahlak anlayışı; insani ve üretim değerleri yol göstericidir. Biz de bu gerçekten hareketle 20 yıldır esnafımızla omuz omuzayız. Çırak yetiştiren esnaflarımıza bin 280 TL'lik bir destek sağlıyoruz. 850 bin esnafımızın üzerindeki vergi yükünü kaldırdık. Esnafımıza uygun vade ve faiz oranlarıyla kredi desteği sağlıyoruz. Ziyaret ve toplantılarımızda esnafımızın kredi ve finansman desteklerimizle ilgili memnuniyetiyle karşılaşıyoruz. Mesleki eğitim, kalifiye eleman ihtiyacı, sanayi sitelerinin geliştirilmesi ve kira düzenlemeleri ile istihdam teşviklerine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gayet iyi biliyoruz ki; küçük işletmelerini ayakta tutan ekonomiler güçlüdür."