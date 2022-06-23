Polisin kestiği alkol satışı cezası mahkemeden döndü

İzmir'de yaşayan taksici Taha S. gündüz saatlerinde geldiği marketten alkollü içki satın aldı. Ödeme yaptıktan sonra gelen bir telefon aramasıyla acil işe gitmesi gereken Taha S, 'Birkaç saat içinde geleceğim' diyerek poşeti dükkandan bırakıp ayrıldı. İşten geç döndüğü için poşeti saat 22.00'den sonra alabilen Taha S, evine doğru giderken polisler tarafından durduruldu.



KAMERA KAYDI YOK

Taha S, acil işi çıktığı poşetini marketten geç saatte alabildiğini söylese de polisler kendisine inanmadı ve dükkan sahibi S.K'ya 22.00'den sonra alkollü içki satışı yaptığı iddiasıyla 63 bin 815 lira idari para cezası kesti. Market sahibi S.K. avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla İzmir 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Geçkil, 'Saat 22.00'den sonra alkol satışı yapıldığına dair kamera kaydı yok' diyerek cezanın iptal edilmesini istedi. Mahkemede, polisler tarafından tutulan idari para cezası tutanağının tek başına delil teşkil etmediği, tutanakta satışı yapan market sahibinin imzasının bulunmadığı, müşteri Taha S.'nin tutanak içeriğini doğrulamadığı ve satış yapıldığına dair güvenlik kamera kaydının olmadığı belirtildi. Bu nedenle Şenay Geçkil'in itirazı haklı bulunarak para cezası iptal edildi.



■ METİN BURMALI / ÖZEL HABER

DİĞER