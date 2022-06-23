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Haberler İzmir Rüzgar türbininden mülteci çıktı

Rüzgar türbininden mülteci çıktı

23.6.2022

Rüzgar türbininden mülteci çıktı
İzmir Limanı'nda ihracat için bekletilen rüzgar türbininin kanadına yasadışı yollarla yurt dışına kaçmak amacıyla saklanan yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri, İzmir Limanı'nda gümrüklü saha içerisinde şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.



GECEYİ ORADA GEÇİRDİLER
Gümrük sahasında arama yapan ekipler, yüklerin kontrolü sırasında bir rüzgar türbinin kanadının içerisinde 4 kişinin bulunduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen 4 kişinin gece saatlerinde liman sahasına girdikleri ve türbin kanadının içine saklanarak gemiyle birlikte yurt dışına çıkmaya çalıştıkları öğrenildi. Ellerinde çantaları da bulunan şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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