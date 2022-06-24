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Haberler İzmir Alkışlar duyarlı polis memuruna

Alkışlar duyarlı polis memuruna

24.6.2022

Alkışlar duyarlı polis memuruna

İZMİR Buca'da devriye görevi sırasında Atatürk büstünü tozlu ve bakımsız gören polis memuru Muhammed Erçobanoğlu, eline aldığı temizlik beziyle büstü pırıl pırıl yaptı. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği o anlar, sosyal medyada binlerce kişiden beğeni aldı.

Vatandaşlar, polis memurunu duyarlı davranışından dolayı taktir etti. Herkesin alkışladığı Erçobanoğlu'nu, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de makamında ağırlayıp ödüllendirdi. Emniyet Müdürü Şahne, Muhammed Erçobanoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti. ■ FATİH ŞENDİL

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