Bir gecede 3 cinayet

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde sera ve fide işletmesi sahibi olan Volkan Y. yanında çalışan sekreteri B.U'yu, bölgede tuz işletme tesisi bulunan Şaban Yılmaz'dan (38) kıskandı. Volkan Y. ve Yılmaz arasında bu nedenle Sahil Plaj Caddesi Kumsalı'nda çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yılmaz'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı Volkan Y. yere yığılırken olay yerine gelen babası R.Y. de oğlunu bıçaklayan Şaban Yılmaz'a kendisine ait ruhsatsız tabanca ile ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan cinayetin ardından yaralı V.Y. ve babası R.Y. olay yerinden kaçtı. Jandarma baba-oğlu kısa sürede yakalarken yaralı V.Y. hastanede tedavi altına alındı. Şaban Yılmaz'ın, sekreter B.U. yüzünden daha önce de Volkan Y. ile tartıştığı, yakınlarının araya

girmesi ile barıştıkları öğrenildi.

PATRON YARALANDI İŞ ARKADAŞI ÖLDÜ

İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki akşam saatlerinde beyaz eşya ve klima özel servisi işi yapan Ersan Ankara, yanında birlikte çalıştığı H. Doğan ve Kerem Uslu ile iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H. Doğan, silahla Kerem Uslu ile Ersan Ankara'ya ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kerem Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Ersan Ankara ise yapılan müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

KEREM Uslu'nun cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri olay yerinden araçla kaçan cinayet şüphelisi H. Doğan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl ceza alan H. Doğan'ın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

SAKLANDIĞI ÇATI KATINDA YAKALANDI

İZMİR'İN Menemen ilçesinde 4 ayrı suçtan poliste sabıkası olan Önder E. (22) daha önceden aralarında husumet bulunan 33 yaşındaki Şahin Kılınç'ı silahla öldürdü. 2019 yılında uyuşturucu madde satışı yüzünden kavga eden Önder E. ile Şahin Kılınç pompalı tüfekle birbirini yaraladı. Bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan ikili arasındaki husumet devam etti.

Önceki akşam Önder E, arasında husumet bulunan Kılınç ile tekrar yolda karşılaşınca belindeki tabancayı çıkarıp Kılınç'ı silahla ağır yaraladı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

MENEMEN Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cinayetten sonra harekete geçen Menemen Asayiş Bürosu ekipleri, zanlı Önder E'yi olaydan 1 saat sonra Gölcük Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatı katında saklanırken kıskıvrak yakaladı. Önder E'nin kasten öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucudan 4, ölen Şahin Kılınç'ın ise kasten öldürmeye teşebbüs, cinsel taciz, kasten yaralama ve hırsızlık olmak üzere 7 ayrı suçtan poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.

METİN BURMALI