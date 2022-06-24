Haberler İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde neler oldu? İzmir Valiliği'nden açıklama

İzmir'deki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktığı iddialarıyla ilgili İzmir Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada geri gönderme merkezindeki yabancıların bir kısmının kargaşa çıkarmaya çalıştığı ve bu kargaşanın da güvenlik personeli ve kolluk birimleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi. Kargaşada herhangi bir yangının çıkmadığı ve can kaybı ile yaralının bulunmadığı da ifade edildi.