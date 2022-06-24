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Haberler İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde neler oldu? İzmir Valiliği'nden açıklama

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde neler oldu? İzmir Valiliği'nden açıklama

İzmir'deki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktığı iddialarıyla ilgili İzmir Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada geri gönderme merkezindeki yabancıların bir kısmının kargaşa çıkarmaya çalıştığı ve bu kargaşanın da güvenlik personeli ve kolluk birimleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi. Kargaşada herhangi bir yangının çıkmadığı ve can kaybı ile yaralının bulunmadığı da ifade edildi.

AA

24.06.2022, 12:01

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde neler oldu? İzmir Valiliği’nden açıklama

İzmir Valiliği, dün Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yabancılardan bazılarının kargaşa çıkarmaya çalıştıklarını, olayın kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek, merkezin rutin faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan yabancılardan bir kısmının 23 Haziran saat 22.00 sularında kargaşa çıkarmaya çalıştıkları ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli ve kolluk birimlerimizce olay kısa sürede kontrol altına alınmış olup merkezde herhangi bir yangın, ölüm ve yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunmayan yabancıların sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında tutulduğu Geri Gönderme Merkezi, rutin faaliyetlerine devam etmektedir."

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