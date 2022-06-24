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Haberler İzmir Tunç Soyer medya ordusu mu kuruyor? Kulağıma Gelenler

Tunç Soyer medya ordusu mu kuruyor? Kulağıma Gelenler

24.6.2022

Tunç Soyer medya ordusu mu kuruyor? Kulağıma Gelenler

İzmir'de el değiştiren bir televizyon kanalı ile gazetenin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in siyasi ittifak halinde olduğu CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu'na yakın bazı isimler tarafından satın alındığı iddiaları konuşuluyordu. Şimdi bunlara bir radyo da eklendi.

Zaten Soyer'e ait olduğu iddiaları konuşulan ve isminde 'İzmir' ibaresi geçen bir radyo, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir'le birçok alanda iş yapan bir organizasyon ajansının sahibinin eline geçti. Bu radyoyla Soyer'in Seferihisar günlerinden bu yana yanında olan basın danışmanı Kıvanç Ege'nin bizzat yakından ilgilenmesi, bu basın kuruluşunun da perde arkasında Soyer'in olduğu söylentilerini artırdı.

ERHAN GÜLENÇ

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