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İzmir'de su kesintisi 25 Haziran Cumartesi

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? sorusu araştırılıyor. İZSU bugüne ait arıza ve çalışma kaynaklı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelece? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 25 Haziran Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...