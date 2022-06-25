İzmir’de su kesintisi 25 Haziran Cumartesi

Hafta sonu İzmir'de su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 25 Haziran Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? sorusu araştırılıyor. İZSU bugüne ait arıza ve çalışma kaynaklı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelece? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 25 Haziran Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA KAZIM DİRİK
25.06.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ALİAĞA ÇALTILIDERE
25.06.2022 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA MURATHAN
25.06.2022 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME OVACIK
25.06.2022 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ MALTEPE
25.06.2022 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALTAY, TINAZTEPE, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE, DAYIEMİR, DOLAPLIKUYU, TUZCU, SÜVARİ
25.06.2022 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ORTA
25.06.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYAKÖY, ÇOBANLAR, ARTICAK
25.06.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR PAYAMLI
25.06.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE KARACA ALİ
25.06.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KUŞÇULAR
25.06.2022 saat 09:15 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.