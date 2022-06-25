‘Katil cebinde ölüm listesiyle dolaşıyor’

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz çarşamba akşamı, beyaz eşya ve klima özel servisi yapan patronu Ersan Ankara'yı yaralayıp, iş arkadaşı Kerim Uslu'yu gözünü bile kırpmadan öldüren şüpheli H.D. halen yakalanamadı.

Daha önce de kavgalı olduğu arkadaşını ağır şekilde yaralayıp cinayete teşebbüs suçundan 12 yıl yatan ve çıktıktan kısa bir süre sonra yine cinayet işleyen H.D'nin hala yakalanamaması, kavgalı olduğu kişileri tedirgin ediyor.

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Husumetlileri, H.D'nin, 'Nasıl olsa ben bittim, tüm hesapları kapatayım' düşüncesinde olacağı ihtimalinden korkarken polisin bölgede alarma geçtiği öğrenildi.

Çeşme'nin giriş ve çıkışlarını tutan polis ekipleri H.D'nin husumetli olduğu kişileri tek tek belirlerken, şüphelinin gidebileceği tüm adreslere baskınlar düzenliyor. Patronunun ve iş arkadaşının üzerine bir şarjör mermi boşaltan H.D'nin çok tehlikeli olduğu ve cebinde ölüm listesiyle dolaşma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

FATİH ŞENDİL