Arkadaşlarının ısrarıyla denize giren genç boğuldu

İzmir Foça'da yüzme bilmemesine rağmen arkadaşları ile denize giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Olay, Yeni Foça Mahallesi'nde meydana geldi. Menemen ilçesinden arkadaşları ile birlikte eğlenmek için Yeni Foça'ya gelen Soylu Kor, Buruncu mevkiinden arkadaşları denize girince o da ısrarlara dayanamayarak kendini sulara bıraktı.

CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Yüzme bilmediği öğrenilen Soylu Kor, bir süre sonra gözden kayboldu. Boğulan genci fark eden Sahil Güvenlik özel ekipleri hemen denize girerek, Soylu Kor'u iskeleye çıkardı. Hareketsiz olduğu görülen gencin yakınları ve arkadaşları, o anları korku dolu gözlerle takip etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Soylu Kor'un yakınları sinir krizi geçirdi. Kor'un cenazezi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. ■ FATİH ŞENDİL