Defne’yi yaşattık sıra Ali ve Kaan Efe’de

Dubai Al Jalila Childrens Hastanesi'nde yaklaşık 2 buçuk aydır 'Zolgensma' gen tedavisi gören SMA TİP 2 hastası üç yaşındaki Defne Işıkdere'nin tedavisi başarıyla tamamlandı. Türkiye'ye mutlu dönen İzmir Bayındırlı olan Işıkdere ailesi, "Kötü günler artık geride kaldı" dedi. Yeni Asır'a, en zor günlerinde destek olduğu için teşekkür eden anne Öznur Işıkdere, "Bu zorlu süreçte tüm aile bireyleri Defne'nin yanındaydık. Her şey yolunda gitti. Gen tedavisi başarıyla sonlandı. Yardım kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Defne'nin mutlu sonla biten hikayesi diğer SMA hastası olan minik Kaan Efe ile Ali'ye umut oldu.

YARDIM KAMPANYASI YAVAŞLADI

İzmir Bergama'da yaşayan Barış ve Mehtap Şanal çiftinin 13 aylık bebeği Kaan Efe'ye SMA TİP 1 teşhisi kondu. Tanı konulduktan sonra Şanal çifti, oğullarını yaşatabilmek için Valilikten izin alarak bağış kampanyası başlattı. Geçtiğimiz Şubat ayında başlayan kampanyada hedeflenen meblağın yüzde 39'u toplanabildi. Dubai'de gerçekleşecek tedavi masrafı için 1 milyon 822 bin dolara ihtiyaç var.

SU İÇME YETİSİNİ BİLE KAYBETTİ

Baba Şanal kampanyanın tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü toplamamız gereken rakam çok büyük. Bizim buradan ricamız insanların bize destek olmasıdır" dedi. Neredeyse her gün Acil Servis'e gitmek zorunda kaldıklarını söyleyen anne Şanal ise, "Bu sıcak yaz gününde oğluma bir damla su veremiyorum. Çünkü yutkunma yetisini kaybetti. Çocuğumuzun karşısında yemek yiyemiyoruz. Bir kedi yavrusu gibi şırıngayla besliyoruz. Bir anne için çok acı bir şey" sözleriyle yardım kampanyasına destek olunmasını istedi. Öte yandan, oturdukları evden de çıkmak durumunda olduklarını belirten çift, bütçelerine uygun kiralık ev aradıklarını belirtti.

2 BUÇUK MİLYON DOLAR LAZIM

Mardinli Ziya ve Saliha Akyüz'ün SMA TİP 1 hastası olan çocuğu Ali Akyüz de tıpkı Kaan Efe gibi yaşam mücadelesi veriyor. Minik Ali, hastalığının teşhisinden sonra 9 ay yoğun bakımda kaldı ve bu sürede kalbi 3 defa durdu. Şu anda 20 aylık ve 9 kilo olan Ali bebeğin tedavi olabilmesi için 13 kiloya ulaşmaması gerekiyor. Ali'nin tedavisi için başlatılan kampanyada da hedeflenen 2 milyon 500 bin dolara ulaşılamadı. Hayırseverlerden destek beklediklerini söyleyen baba Ziya Akyüz, "Çocuğumuzun hayatı tehlike altında. Onu kaybetmek istemiyoruz" dedi. İzmirli turizmci iş insanı Serkan Gök, minik Ali'ye destek verdiklerini belirterek "Bütün iş dünyasını yardıma davet ediyorum" dedi.

KAAN EFE IÇIN IBAN NUMARASI

Kaan Efe'ye destek olmak isteyenler TR66 0006 7010 0000 0096 9412 92 IBAN numarasına destek olabilir ya da KAAN EFE yazıp 6201'e SMS atabilirler.

ALI IÇIN HESAP NUMARASI

Ali Akyüz'e destek olmak isteyenler Ziraat Bankası 0001 0090 1014 0360 0050 01 Ali Akyüz hesabına "Ali'ye Nefes" açıklamasıyla destek olabilir.

MERT ALPDÜNDAR/ TOLGA TEKİN/ NADİR UYSAL