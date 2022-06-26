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Haberler İzmir Depremde yıkılan binanın temeli atıldı

Depremde yıkılan binanın temeli atıldı

26.6.2022

Depremde yıkılan binanın temeli atıldı
İZMİR depreminden en çok etkilenen ilçe olan Bayraklı, yaralarını birlik ve dayanışma ile sarmaya devam ediyor. Depremde ağır hasar alıp sonrasında yıkılan Cumhuriyet Apartmanı'nın temeli, yüzde 20 emsal artışıyla yeniden atıldı. Yüklenici firma yetkilileri, projenin 18 ayda tamamlanacağını müjdeledi. Temsili temel atma töreni, tüm katılımcılarla birlikte gerçekleşti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Temeli atılan yeni evlerinize bir an önce kavuşup sağlıklı, huzurlu bir yaşam geçirmenizi diliyorum. Hepimize umut oldunuz" diye konuştu.
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