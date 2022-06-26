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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 26 Haziran Pazar

İzmir'de su kesintisi 26 Haziran Pazar

İzmir'de bugünün su kesintisi detayları belli oldu. İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 26 Haziran Pazar İzmir su kesintisi detayları...

26.06.2022, 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022, 10:58

İzmir’de su kesintisi 26 Haziran Pazar

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı merak ediliyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ

BORNOVA EVKA 3
26.06.2022 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR BARIŞ, SELVİLİ, SEVGİ, GÜNALTAY
26.06.2022 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KUVVETLİ, ATATÜRK, ANAFARTALAR, HÜRRİYET, İNÖNÜ
26.06.2022 saat 03:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ZAFER, SÜLEYMAN DEMİREL
26.06.2022 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KAYAKÖY
26.06.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

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