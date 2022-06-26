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İzmirli doktor evinde ölü bulundu! Komşuları fark etti

Erzurum'da kahreden bir olay yaşandı. Kentte İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur, evinde ölü bulundu. Timur'un, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Timur’un cenazesi memleketi İzmir’e gönderildi.

AA

26.06.2022, 19:10

İzmirli doktor evinde ölü bulundu! Komşuları fark etti

Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur, evinde ölü bulundu.

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Timur'dan haber alamayan arkadaşları, polise bilgi verdi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında Timur'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edilen Timur'un cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi.

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