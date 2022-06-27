Düğün mutluluğu

İzmir'in ünlü iş insanlarından Lucien Arkas, önceki gün görkemli bir törenle evlendi. Lucien Arkas (77), hayatını Merve Sakallı (35) ile birleştirdi. Şimdiye kadar üç kez evlenen Lucien Arkas, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Arkas Bağları'nda dördüncü kez dünya evine girdi.





NİKAHI TUNÇ SOYER KIYDI

İş dünyasının ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı törende Arkas ailesinin üyeleri de, düğün fotoğrafında bir araya geldi. Mutlu çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıyarken, Lucien Arkas'ın şahitliğini, İzmir'in Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak yaptı. Lucien Arkas ile Merve Sakallı, Arkas Holding'in de ofislerinin bulunduğu Mistral Kule'de tanışmış ve bir kaç ay önce birlikte olmaya başlamışlardı. Arkas ve Sakallı çifti kısa sürede ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı almıştı.



■ FATİH ŞENDİL